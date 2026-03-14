    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়   | |   চট্টগ্রাম

    মেঘনার তীর রক্ষা বাঁধের কাজ পরিদর্শনে পানিসম্পদ মন্ত্রী এ্যানি

    মো : রুবেল হোসেন
    মার্চ ১৪, ২০২৬ ১১:৪৩ পূর্বাহ্ণ
    পানিসম্পদ মন্ত্রী ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে মেঘনা নদীর তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেছেন।

    আজ শনিবার (১৪ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে কমলনগর উপজেলার পাটোয়ারীহাট ইউনিয়নের লুধিয়া ঘাট এলাকায় গিয়ে তিনি নির্মাণাধীন তীর রক্ষা বাঁধের কাজ ঘুরে দেখেন। এ সময় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে রামগতি ও কমলনগর উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষায় তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণকাজ চলছে। পানিসম্পদ মন্ত্রী দিনব্যাপী এ দুই উপজেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ এলাকার বিভিন্ন পয়েন্ট পরিদর্শন করবেন।

    পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি-কমলনগর) আসনের সংসদ সদস্য আশরাফ উদ্দিন নিজাম, লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মো. সেলিম, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট হাছিবুর রহমান এবং সদর উপজেলা (পূর্ব) বিএনপির সভাপতি মাঈন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 107

