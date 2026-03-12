উই ওয়ান্ট জাস্টিসঃ সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে অভিনন্দন জানিয়ে সুবিচারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলের নেতা জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান।
বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বেলা ১১টায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। এতে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আজকের সংসদ জুলাইয়ের রক্তের ওপর দাঁড়ানো সংসদ।’
স্পিকারকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন বলে তিনি আশা করেন। তিনি স্পিকারকে একজন লড়াকু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তার কাছ থেকে শুধু ইনসাফই প্রত্যাশা করেন।
বক্তব্যের শেষ দিকে তিনি বলেন, জুলাইয়ে একটা স্লোগান ছিল ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, আমি এখনও সেই স্লোগান দিতে চাই উই ওয়ান্ট জাস্টিস।