ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন চলছে

বহুল প্রত্যাশিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বেলা ১১টায় সংসদের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এটিই হতে যাচ্ছে প্রথম সংসদ অধিবেশন।
বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকাল থেকেই সংসদ ভবনে আসতে শুরু করেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। সংসদে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। অধিবেশনে যোগ দেয়ার আগে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা জন আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
তারা বলেন, জনগণকে দেয়া সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করবে নতুন এ সংসদ।
অন্যদিকে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা বিএনপির এমপিদের প্রতি সংবিধান সংস্কারের শপথ নেয়ার আহ্বান জানান। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি শপথ ভঙ্গ করেছে অভিযোগ করে রাষ্ট্রপতির সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণের অধিকার নেই বলে আবারও মন্তব্য করেছেন তারা।