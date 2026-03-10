    • প্রচ্ছদ
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    বেশি দামে তেল বিক্রি ও লাইসেন্স জটিলতা: লক্ষ্মীপুরে অভিযান

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ১১, ২০২৬ ১২:১৮ পূর্বাহ্ণ
    

    লক্ষ্মীপুরের কমলনগর ও সদর উপজেলায় জ্বালানি তেলের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্বাভাবিক রাখতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে লাইসেন্স নবায়ন না থাকা এবং নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে জ্বালানি তেল বিক্রির অভিযোগে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

    জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (১০ মার্চ) কমলনগর উপজেলার চর লরেন্স, করইতলা ও তোরাবগঞ্জ বাজার এবং সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ওয়াপদা বাজারে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় ব্যবসায়ীদের জ্বালানি তেলের যথাযথ মজুদ রাখা এবং বিক্রয় রেজিস্টার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়।

    অভিযানকালে বিস্ফোরক লাইসেন্স নবায়ন না থাকা এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে জ্বালানি তেল বিক্রির দায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে মোট ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে।

    জেলা প্রশাসন জানায়, ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা ও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

