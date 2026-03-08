মূল্য তালিকা নেই, লাইসেন্সও না! দালাল বাজারে ১২ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

পবিত্র রমজান উপলক্ষে বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজারে মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
রবিবার (৮ মার্চ) পরিচালিত এ অভিযানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা, অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয়, ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ সংরক্ষণ না করা এবং যথাযথ লাইসেন্স না থাকার অভিযোগে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় ১২টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৬৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানের সময় তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়।
এ সময় কাঁচাবাজার ও মাছ বাজারের ব্যবসায়ীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সতর্ক করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান। অভিযানে বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও কৃষি বিপণন কর্মকর্তার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।
জনস্বার্থে জেলা প্রশাসনের এ ধরনের মনিটরিং কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।