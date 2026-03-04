    • প্রচ্ছদ
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    রায়পুরে আটক চার ছিনতাইকারী তরুন কারাগারে; মালামাল উদ্ধার

    তাবারক হোসেন আজাদ, রায়পুর (লক্ষ্মীপুর)
    মার্চ ৪, ২০২৬ ৫:২৩ অপরাহ্ণ
    রায়পুরে আটক চার ছিনতাইকারী তরুন কারাগারে; মালামাল উদ্ধার

      রায়পুরে আটক চার ছিনতাইকারী তরুন কারাগারে; মালামাল উদ্ধার | ছবিঃ শীর্ষ সংবাদ

    লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে অভিযান চালিয়ে চার ছিনতাইকারী তরুনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাইকৃত বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার রাত ১১টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৌর শহরে নতুনবাজার এলাকায় অভিযান তাদেরকে আটক করা হয়েছে।

    অটকৃতরা হলো- ইয়াছিন আরাফাত, মোঃ সোহাগ, মোঃ নিহাদ হোসেন ও নাইমুল হাসান শুভ। এরা সবাই রায়পুর পৌরসভার বাসিন্দা।

    পুলিশ জানায়,রায়পুর পৌর শহরের নতুনবাজার- পূর্বলাচ এলাকার ইমাম হোসেন ইয়াকুব নামের এক যুবক মঙ্গলবার রাত ১১টার সময় খাজুরতলা এলাকায় একটি রেষ্ট্রেরেন্টে যায়। এসময় তাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে আঘাত করে মোবাইল, মানিব্যাগ ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওই চার তরুন।

    এ ঘটনায় ইয়াকুব থানায় মামলা করলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই চার ছিনতাইকারী তরুনকে আটক ও মালামাল উদ্ধার করা হয়।

    রায়পুর থানার ওসি শাহীন মিয়া বলেন, আটক তরুনরা দীর্ঘদিন ধরে শহরের বিভিন্ন সড়ক ও বাজার এলাকায় পথচারী ও ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে ছিনতাই করে আসছিলো। বুধবার দুপুরে বাদীর ছিনতাই মামলায় তাদেরকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

    জে এম আলী নয়ন

