    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. পরিবেশ প্রকৃতি
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    অসহায়ের ঘরে ঈদের আলো, পাশে দাঁড়ালেন ইব্রাহিম খলিল

    তাবারক হোসেন আজাদ, রায়পুর (লক্ষ্মীপুর)
    মার্চ ৪, ২০২৬ ৪:৫১ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে প্রায় ৮০০ অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিএনপি নেতা ও সমাজসেবক মোঃ ইব্রাহিম খলিল।

    বুধবার (৩ মার্চ) সকালে রায়পুর পৌরসভার নতুনবাজার এলাকায় তার নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত তিনদিন ধরে পর্যায়ক্রমে এসব উপহার বিতরণ করা হয়। এতে বয়স্ক নারী-পুরুষসহ নিম্নআয়ের পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

    প্রতিটি উপহার প্যাকেজে ছিল ৫ কেজি চাল, ১ কেজি চিনি, ১ প্যাকেট সেমাই, ১ লিটার সয়াবিন তেল, মসুর ডাল, প্যাকেটজাত দুধ, লবণ ও সাবানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রায়পুর উপজেলার ১০নং রায়পুর ইউনিয়নের বিএনপি নেতা এবং আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ইব্রাহিম খলিল তার ব্যক্তিগত অর্থায়নে এ সহায়তা প্রদান করেন।

    এ সময় তিনি বলেন, ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ভাগাভাগি করে নেওয়াই প্রকৃত আনন্দ। সমাজের অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

    উপহারপ্রাপ্তরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এমন সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 68

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • রাজধানীর শপিং মলগুলোতে দেশি-বিদেশি পণ্যের পসরা; জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • মার্চে তাপপ্রবাহ ও কালবৈশাখীর আভাস, বাড়বে তাপমাত্রা
  • রায়পুরে আটক চার ছিনতাইকারী তরুন কারাগারে; মালামাল উদ্ধার
  • মার্চে ১২ কেজি এলপিজির দাম অপরিবর্তিত
  • ইরানের সাবমেরিন-সহ ১৭টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করেছে যুক্তরাষ্ট্র
  • জুলাইয়ের শহীদদের পরিবার যেন ন্যায্য বিচার পানঃ তাজুল ইসলাম
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…