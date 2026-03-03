    • প্রচ্ছদ
    জাতীয়

    স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় ভার্মার সাক্ষাৎ

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    মার্চ ৩, ২০২৬ ১১:৪১ অপরাহ্ণ
    • স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় ভার্মার সাক্ষাৎ

      স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ও প্রণয় ভার্মা | সংগৃহীত ছবি

    Link Copied!

    বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা।

    আজ মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) তাদের মধ্যে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

    এ আলোচনায় উভয় দেশের অভিন্ন অগ্রাধিকার হিসেবে স্থানীয় সরকার কাঠামো ও পল্লী উন্নয়নকে জোরদার করার লক্ষ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়।

    তারা গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি সমবায় ও তৃণমূল পর্যায়ে আর্থিক ক্ষমতায়নের মতো ক্ষেত্রগুলোতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততাকে শক্তিশালী করার বিষয়েও একমত পোষণ করেন।

    হাই কমিশনার তাৎপর্য সহকারে উল্লেখ করেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কটি জনগণের সাথে জনগণের বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে সকল ক্ষেত্রে জনগণকেন্দ্রিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে ভারত প্রস্তুত রয়েছে।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 6057

