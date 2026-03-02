নেতানিয়াহুর কার্যালয়ে হামলার দাবি আইআরজিসির

ইসরায়েলের তেল আবিবের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। এ ছাড়া হাইফায় নিরাপত্তা ও সামরিক কেন্দ্র এবং পূর্ব জেরুজালেমে একটি স্থাপনায় আঘাত হানা হয়েছে বলেও জানিয়েছে তারা। খবর এনডিটিভির।
ফারস বার্তা সংস্থায় প্রচারিত এক বিবৃতিতে গার্ড বাহিনী জানায়, ‘জায়নবাদী শাসনের অপরাধী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিমান বাহিনী কমান্ডারের সদর দপ্তরকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।’ খাইবার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে বিবৃতিতে যোগ করা হয়।
সোমবার (২ মার্চ) জেরুজালেমের আকাশে একাধিক নতুন বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপির সাংবাদিকরা জানিয়েছেন। এর আগে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানায়, তারা ইরান থেকে নতুন করে নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করেছে।
সামরিক বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়, ‘অল্প কিছুক্ষণ আগে আইডিএফ ইরান থেকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের দিকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করেছে। হুমকি প্রতিহত করতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে।’
ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের অভিযানে এখন পর্যন্ত ইরানে অন্তত ৫৫৫ জন নিহত হয়েছেন।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানজুড়ে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়ে আসছে। খামেনির হত্যাকাণ্ড দিয়ে শুরু হওয়া এ যুদ্ধ ইতোমধ্যে পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। দুবাই, বাহরাইন, ইরাকসহ বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
এর আগে আজ কুয়েতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। একই সময়ে কোনো হতাহতের ঘটনা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে টানা তৃতীয় দিনের প্রতিশোধমূলক হামলা অব্যাহত রেখেছে ইরান।