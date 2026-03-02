    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. পরিবেশ প্রকৃতি
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    রায়পুরে চারটি হোটেল-বেকারিকে ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা

    তাবারক হোসেন আজাদ, রায়পুর (লক্ষ্মীপুর)
    মার্চ ২, ২০২৬ ৫:৪৯ অপরাহ্ণ
    • রায়পুরে চারটি হোটেল-বেকারিকে ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা

      রায়পুরে চারটি হোটেল-বেকারিকে ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা | ছবিঃ শীর্ষ সংবাদ

    Link Copied!

    ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুতের দায়ে দরবার হোটেল, আলাউদ্দিন, তাহেরা ডেন্টাল কেয়ার ও নিউ জান্নাত বেকারি, নামে তিনটি রেস্টুরেন্ট ও একটি বেকারিকে ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের লক্ষ্মীপুর জেলা কার্যালয়।

    পবিত্র রমজান উপলক্ষে সোমবার দুপুরে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে হায়দরগন্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়েছে।
    নিউ জান্নাত বেকারি ১৫ হাজার, দরবার হোটেল ৫০ হাজার, আলাউদ্দিন হোটেল ১০ হাজার ও তাহেরা ডেন্টাল কেয়ার ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

    হায়দরগন্জ বাজারে পরিচালিত এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. নুর হোসেন রুবেল । অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করে রায়পুর থানা পুলিশের দল।

    ভোক্তা অধিকার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, রমজানকে কেন্দ্র করে ইফতার সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রির সময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, নিষিদ্ধ রঙের ব্যবহার এবং ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়।। এছাড়া কাচ্চিসহ বিভিন্ন ইফতার আইটেম প্রস্তুতেও নিম্নমানের এবং ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

    অধিদপ্তর জানায়, এসব কর্মকাণ্ড মানবস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ অপরাধে চারটি প্রতিষ্ঠানটিকে ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম থেকে বিরত থাকার জন্যও কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

    জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের লক্ষ্মীপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নুর হোসেন জানান, রমজান মাস জুড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও ইফতার সামগ্রীর মান, মূল্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকি কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীল ভূমিকাপাল আহ্বান জানান তিনি।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 6048

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • জুলাইয়ের শহীদদের পরিবার যেন ন্যায্য বিচার পানঃ তাজুল ইসলাম
  • ৩ মার্চ আকাশে দেখা মিলবে ‘রেড মুন’
  • নতুন বাজেট প্রণয়ন শুরু, ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান
  • মার্চে তাপপ্রবাহ ও কালবৈশাখীর আভাস, বাড়বে তাপমাত্রা
  • রায়পুরে বাইসাইকেল আরোহিকে বাঁচাতে গিয়ে সিএনজি যাত্রী নিহত
  • নেতানিয়াহুর কার্যালয়ে হামলার দাবি আইআরজিসির
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…