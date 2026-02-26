হাজারীবাগে স্কুলছাত্রী হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্ত সিয়াম আটক

রাজধানীর হাজারীবাগ এক স্কুলছাত্রীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সিয়ামকে আটক করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে হাজারীবাগ থানাধীন ওই এলাকায় শাহরিয়ার শারমিন বিন্তি নামে অষ্টম শ্রেণির ওই শিক্ষার্থী নিহত হন। হামলার ঘটনায় সিয়াম নামে তার পূর্বপরিচিত এক সহপাঠী জড়িত বলে দাবি করে পরিবার।
বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ডিএমপি ধানমন্ডি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মোস্তফা তারিকুজ্জামান আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, স্কুলছাত্রী শাহরিয়ার শারমিন বিন্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় সিয়াম নামে অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে। গত রাতে রাজধানীর কাঁঠালবাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমে জানানো হবে।
হাজারীবাগের হায়দার হোটেল গলিতে বুধবার রাতে বিন্তিকে কুপিয়ে জখম করে এক যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত পৌনে ১১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।