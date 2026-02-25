    • প্রচ্ছদ
    জাতীয়   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুরে টিসিবির পণ্য কিনতে দীর্ঘ লাইন

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৬ ১১:২৪ অপরাহ্ণ
    লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার আদালত প্রাঙ্গণ এলাকায় আজ সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবির (ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) ট্রাক থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়।  রমজান মাসে বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের এই বিশেষ ওএমএস (ওপেন মার্কেট সেলস) কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

    বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সরেজমিনে দেখা যায়, আদালত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নীল রঙের মিনি ট্রাকের সামনে নারী ও পুরুষদের আলাদা দুটি দীর্ঘ লাইন। ট্রাকে টাঙানো ব্যানারে পণ্যের মূল্য তালিকায় দেখা যায়—ভোজ্যতেল প্রতি লিটার ১০০ টাকা, মসুর ডাল ৬০ টাকা, চিনি ৭০ টাকা এবং ছোলা ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। খোলা বাজারের তুলনায় দাম বেশ কম হওয়ায় লাইনে দাঁড়ানো মানুষের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো।

    লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সাহেরা বেগম নামের এক নারী বলেন, “বাজারে সবকিছুর দাম বাড়তি। এখান থেকে তেল আর ডাল কিনলে অনেক টাকা বাঁচে। তাই অনেকক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি।” তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ নিয়ে অনেকেই কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

    লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রমজান মাসে নিত্যপণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে জেলা শহরসহ উপজেলার বিভিন্ন পয়েন্টে এই ট্রাক সেল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি বাজারে কৃত্রিম সংকট রোধে ও মূল্য তালিকা নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানও জোরদার করা হয়েছে।

