    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুর আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিতদের জয়, ভরাডুবি জামায়াতের

    তাবারক হোসেন আজাদ
    ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৬ ১২:০৩ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি ও সম্পাদক সহ ৬ পদে বিএনপিপন্থি ও ৯ পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছে। অপরদিকে জামাত পন্থিদের ভরাডুবি, অংশ নেয়নি আওয়ামীপন্থি আইনজিবিরা।।

    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

    নির্বাচনে ৩৮৫ জন ভোটারের মধ্যে ৩৭০ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট গণনা শেষে রাত সাড়ে ১১টার দিকে ফল ঘোষণা করেছেন এই নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট একেএম হওমায়ুন কবির।

    সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এডঃ মনিরুল ইসলাম হাওলাদার এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এডঃ রফিক উল্যাহ।

    এই নির্বাচনে জামায়াত ইসলামীপন্থি প্যানেল থেকে কেউ নির্বাচিত হতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের ২৬ জানুয়ারী আহবায়ক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক লক্ষ্মীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

    প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ, কে এম হুমায়ুন কবির রাতে সাংবাদিকদের বলেন, সভাপতি পদে মনিরুল ইসলাম হাওলাদার এবং সাধারণ সম্পাদক পদে রফিক উল্লাহ নির্বাচিত হয়েছে।

    ১৫টি পদের মধ্যে নির্বাচিতরা হলেন সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ (বিএনপি) ও আবুল খায়ের (স্বতন্ত্র), সম্পাদক রফিকুল উল্ল্যাহ (বিএনপি), সহ সম্পাদক জুয়েল (বিএনপি), চাঁদমনি মোহন (স্বতন্ত্র) পাঠাগার সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন (বিএনপি), সাংস্কৃতিক সম্পাদক জামাল উদ্দিন (স্বতন্ত্র) অডিটর রাকিবুল হাসান অপু (স্বতন্ত্র), সদস্য পদে আজহার উদ্দিন রকি (স্বতন্ত্র), নুরুল হুদা মুরাদ (স্বতন্ত্র), ইউসুফ মানিক (স্বতন্ত্র), আব্দুর রহিম মানিক (স্বতন্ত্র), আব্দুল্লাহ আল নোমান (স্বতন্ত্র), জাফর আহমেদ (বিএনপি)।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5997

