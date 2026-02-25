জামায়াতের ইফতারে প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাদের ইফতার মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে দাওয়াত দিয়েছে।
আগামী শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁও-এ অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে হবে এই ইফতার আয়োজন।
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দাওয়াত দেন। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।
পরে জামায়াতের এ জ্যেষ্ঠ নেতা জানান, প্রধানমন্ত্রী এই ইফতার মাহফিল থাকার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক ধারা সমন্বিত রাখতে বিরোধী দল হিসেবে জামায়াত যথাযথ ভূমিকা রাখতে চায় বলেও জানিয়েছেন দলের সেক্রেটারি জেনারেল।
এছাড়া, এই দুই নেতার মধ্যে আলাপকালে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের অসুস্থতার খবর শুনে মোবাইল ফোনে কথা বলে তার খোঁজখবর নেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।