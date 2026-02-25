    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. পরিবেশ প্রকৃতি
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    আন্তর্জাতিক

    বিক্ষোভে সীমা অতিক্রম করতে পারবেন না শিক্ষার্থীরা; হুঁশিয়ারি ইরানের

    আন্তর্জাতিক ডেস্কঃ
    ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৬ ৬:১১ পূর্বাহ্ণ
    • ইরান ক্রাইসিস ইরান সংকট Iran Crisis

      সংগৃহীত ছবি

    Link Copied!

    গত শনিবার ইরানে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে, তবে তাঁরা সীমা অতিক্রম করতে পারবেন না জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ইরান সরকারের মুখপাত্র ফাতেমা মোহাজেরানি প্রথমবারের মতো সরকারের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে বলেন, পবিত্র বিষয়সমূহ এবং জাতীয় পতাকা— এই সীমারেখার দু’টি উদাহরণ। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ থাকলেও আমাদের অবশ্যই এই সীমারেখা রক্ষা করতে হবে এবং তা অতিক্রম বা বিচ্যুত হওয়া যাবে না।

    সরকারের মুখপাত্র আরও বলেন, ইরানের শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে ক্ষত রয়েছে এবং তাঁরা এমন কিছু দৃশ্য দেখেছেন, যা তাঁদের বিচলিত ও ক্রুদ্ধ করতে পারে। এই ক্ষোভ বোধগম্য।

    স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন সেমিস্টার শুরু হয়েছে। সেমিস্টার শুরুর দিন থেকেই সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী সমাবেশ শুরু হয়। এসব সমাবেশে গত জানুয়ারিতে হওয়া দেশব্যাপী বিক্ষোভের স্লোগানগুলো আবারও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, জানুয়ারির ওই বিক্ষোভ একপর্যায়ে চরম আকার ধারণ করেছিল এবং হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

    নিষেধাজ্ঞা কবলিত দেশটিতে অর্থনৈতিক দুর্দশাকে কেন্দ্র করে গত ডিসেম্বরে প্রথম বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। কিন্তু গত ৮ ও ৯ জানুয়ারি তা দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভে রূপ নেয়।

    যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ) ৭ হাজারের বেশি মৃত্যুর তথ্য নথিবদ্ধ করেছে। তবে সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, প্রকৃত নিহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে। ইরানি কর্মকর্তারা ৩ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছেন। তবে তাঁদের দাবি, এই সহিংসতার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের উসকানিতে সংঘটিত ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ দায়ী।

    মোহাজেরানি গতকাল জানান, একটি বা তথ্যানুসন্ধানী দল বিক্ষোভের কারণ নিয়ে তদন্ত করছে এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে।

    এদিকে গতকাল ইরানের বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার মধ্যাঞ্চলীয় ইস্পাহান প্রদেশের একটি ফলের বাজারে বিধ্বস্ত হয়ে চারজন নিহত হয়েছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানায়, এই ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাইলট, কো-পাইলট ও দুই ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5997

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • ঢাকাসহ সারা দেশে আকাশ মেঘলা থাকতে পারে আজ, বাড়বে না তাপমাত্রা
  • জুলাইয়ের শহীদদের পরিবার যেন ন্যায্য বিচার পানঃ তাজুল ইসলাম
  • নতুন বাজেট প্রণয়ন শুরু, ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান
  • লক্ষ্মীপুরে স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে বাধা, ফিরে গেলেন প্রকৌশলী
  • সরিয়ে দেওয়া হলো তাজুলকে, নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • নেপালে বাস দুর্ঘটনায় ব্রিটিশ পর্যটকসহ ১৯ জনের প্রাণহানি
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…