জুলাইয়ের শহীদদের পরিবার যেন ন্যায্য বিচার পানঃ তাজুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সদ্য সাবেক চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেছেন, ‘নতুন সরকার আসছে, এখন তাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে তাদের লোকজনকেই দায়িত্ব নেবে এটাই স্বাভাবিক। তবে বিগত সময়ে যারা গুম-খুনের শিকার হয়েছেন, জুলাই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্বজনরা যেন সঠিক বিচার ও ন্যায়বিচার পান।’
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সংবাদিকদের সঙ্গে এক প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন তিনি।
এ সময় তাজুল ইসলাম বলেন, ‘নতুন চিফ প্রসিকিউটরকে মামলার পরিচালনায় যে কোনো ধরনের সহযোগিতা চাইলে করবো।’
এর আগে সকালে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটরের দায়িত্বে থাকা তাজুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করে সরকার। তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আমিনুল ইসলামকে চিফ প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।