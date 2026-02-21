রাজশাহী-২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ডা. মোঃ জাহাঙ্গীরের বাসায় মিনু

ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. মোঃ জাহাঙ্গীরের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।
আজ শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাতটার দিকে নগরীর কাদেরগঞ্জে অবস্থিত ডা. জাহাঙ্গীরের বাসভবনে তিনি এ সাক্ষাৎ করতে যান।
সাক্ষাৎকালে মিজানুর রহমান মিনু বলেন, নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা সবার দায়িত্ব। তিনি রাজশাহীর উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধরে রাখতে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা কামনা করেন।
এ সময় ডাক্তার জাহাঙ্গীর বলেন, আগামী রাজশাহী করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে রাজশাহীকে এগিয়ে নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করবো।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, নগর বিএনপির সহ-সভাপতি আসলাম সরকারসহ বিএনপি ও মহানগর জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।