    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. পরিবেশ প্রকৃতি
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    জাতীয়   | |   রাজশাহী

    রাজশাহী-২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ডা. মোঃ জাহাঙ্গীরের বাসায় মিনু

    গাজী মাজহারুল ইসলাম, রাজশাহী
    ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২৬ ১১:৪৫ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. মোঃ জাহাঙ্গীরের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

    আজ শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাতটার দিকে নগরীর কাদেরগঞ্জে অবস্থিত ডা. জাহাঙ্গীরের বাসভবনে তিনি এ সাক্ষাৎ করতে যান।

    সাক্ষাৎকালে মিজানুর রহমান মিনু বলেন, নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা সবার দায়িত্ব। তিনি রাজশাহীর উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধরে রাখতে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা কামনা করেন।

    এ সময় ডাক্তার জাহাঙ্গীর বলেন, আগামী রাজশাহী করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে রাজশাহীকে এগিয়ে নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করবো।

    এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, নগর বিএনপির সহ-সভাপতি আসলাম সরকারসহ বিএনপি ও মহানগর জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5961

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • নতুন চাকরিতে যোগ দিলেন সদ্য সাবেক প্রেস সচিব
  • পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে শিগগির পরিবর্তন আসবেঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  • কাঁচা পাটের অস্বাভাবিক দামের কারণে পাটকলে উৎপাদন বন্ধ
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • ঢাকাসহ সারা দেশে আকাশ মেঘলা থাকতে পারে আজ, বাড়বে না তাপমাত্রা
  • ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে এবার শিক্ষার্থীরা
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • গণভোটের ফল বাতিল চেয়ে রিট
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…