    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. পরিবেশ প্রকৃতি
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    স্কুল থেকে বাড়ী ফেরা হলোনা শিশু সাইফুনের

    তাবারক হোসেন আজাদ
    ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৬ ৫:৪৭ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশু স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুর তিনটার দিকে (২২ ফেব্রুয়ারী) উপজেলার চরআবাবিল ইউপির আশকাল সর্দার বাড়ীর সামনে সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত শিক্ষার্থীর নাম সাইফুন হোসেন (৯)। সে একই এলাকার কৃষক জামাল হোসেনের ছেলে এবং স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র। তারা তিন ভাই ও এক বোন।

    প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্কুল থেকে বাড়ীর সামনে এসে সড়ক পার হচ্ছিলো সাইফুন। এ সময় দ্রুতগামির একটি ছোট পিকআপ তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এসময় স্থানীয়রা উদ্ধার করে রায়পুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসলে ডাক্তার মৃত ঘোষনা করেন। তার মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মাঝে আহাজারি চলছে।

    রায়পুর থানার উপপরিদর্শক(এসআই) জসিম উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে সেটিকে শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 52

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • কাঁচা পাটের অস্বাভাবিক দামের কারণে পাটকলে উৎপাদন বন্ধ
  • গণভোটের ফল বাতিল চেয়ে রিট
  • ঢাকাসহ সারা দেশে আকাশ মেঘলা থাকতে পারে আজ, বাড়বে না তাপমাত্রা
  • ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে এবার শিক্ষার্থীরা
  • নতুন চাকরিতে যোগ দিলেন সদ্য সাবেক প্রেস সচিব
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • বিএনপির নাম ভাঙিয়ে অপকর্ম করলে ব্যবস্থা : এমপির হুশিয়ারি
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…