লক্ষ্মীপুরের ইসমাইল জবিউল্লাহ পেলেন জনপ্রশাসন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় ১০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে আটজনের দপ্তর বণ্টন সম্পন্ন হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মন্ত্রী পদমর্যাদার উপদেষ্টাদের মধ্যে কয়েকজনকে রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইসমাইল জবিউল্লাহকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশাসনিক সংস্কার এবং মাঠ প্রশাসনের তদারকির মতো বিষয়গুলো এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হয়।
সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে ইসমাইল জবিউল্লাহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতি আনতে ভূমিকা রাখবেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, নতুন এই বণ্টন আদেশের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়গুলোর নীতি-নির্ধারণী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।