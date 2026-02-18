রকেট এর সেলসম্যানকে ছুরিকাঘাত! লাখ টাকা ছিনতাই

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে অস্র ঠেকিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে রকেট এজেন্টের সেলসম্যান এক যুবকের (৩০) কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনতাইতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৫টায় চরমোহনা ইউনিয়নের দক্ষিণ রায়পুর বাবুরহাট থেকে রায়পুরে আসার পথে সিকদার রাস্তার পশ্চিম পাশে এ ঘটনা ঘটেছে।
আহত ইসমত আউয়াল পাবেল রায়পুর শহরের রকেট এজেন্টের স্যালসম্যান এবং দক্ষিণ কেরোয়া এলাকার সালামত উল্ল্যা মুন্সি বাড়ির ফিরোজ আলমের ছেলে।
আহত ইসমত আউয়াল জানান, তিনি হায়দরগন্জ বাজার থেকে রায়পুটে আসছিলেন। এসময় তাকে পথিমধ্যে দুইটি মোটরসাইকেলযোগে ৪ জনের ছিনতাইকারি পথরোধ করে। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ছুরি দিয়ে ডান হাতে আঘাত করে তার কাছে থাকা ১লাখ ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এসময় চিৎকার দিলে ছিনতাইকারিরা পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা আউয়ালকে উদ্ধার করে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে।
এবিষয়ে রায়পুর থানার ওসি শাহিন মিয়া জানান, সংবাদ পাওয়ার পর ওই এলাকার টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।। তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেয়া হচ্ছে।