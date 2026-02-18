    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. পরিবেশ প্রকৃতি
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    রকেট এর সেলসম্যানকে ছুরিকাঘাত! লাখ টাকা ছিনতাই

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৬ ৬:২৬ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে অস্র ঠেকিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে রকেট এজেন্টের সেলসম্যান এক যুবকের (৩০) কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনতাইতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৫টায় চরমোহনা ইউনিয়নের দক্ষিণ রায়পুর বাবুরহাট থেকে রায়পুরে আসার পথে সিকদার রাস্তার পশ্চিম পাশে এ ঘটনা ঘটেছে।

    আহত ইসমত আউয়াল পাবেল রায়পুর শহরের রকেট এজেন্টের স্যালসম্যান এবং দক্ষিণ কেরোয়া এলাকার সালামত উল্ল্যা মুন্সি বাড়ির ফিরোজ আলমের ছেলে।

    আহত ইসমত আউয়াল জানান, তিনি হায়দরগন্জ বাজার থেকে রায়পুটে আসছিলেন। এসময় তাকে পথিমধ্যে দুইটি মোটরসাইকেলযোগে ৪ জনের ছিনতাইকারি পথরোধ করে। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ছুরি দিয়ে ডান হাতে আঘাত করে তার কাছে থাকা ১লাখ ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এসময় চিৎকার দিলে ছিনতাইকারিরা পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা আউয়ালকে উদ্ধার করে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে।

    এবিষয়ে রায়পুর থানার ওসি শাহিন মিয়া জানান, সংবাদ পাওয়ার পর ওই এলাকার টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।। তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেয়া হচ্ছে।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 45

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • ময়মনসিংহে সেনাবাহিনীর ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে নিহত ২
  • নতুন চাকরিতে যোগ দিলেন সদ্য সাবেক প্রেস সচিব
  • ভোটের দিন যেমন থাকবে সারাদেশের আবহাওয়া
  • গণভোটের ফল বাতিল চেয়ে রিট
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • ভারতে কেরালায় নির্বাচনের আগে কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্করের মন্তব্যে বিতর্ক তুঙ্গে
  • দ্রব্যমূল্য নিয়ে ‘সাউন্ড বাইট’ নয়, কাজ করে দেখাবোঃ বাণিজ্যমন্ত্রী
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…