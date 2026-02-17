আজ সন্ধ্যায় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নতুন মন্ত্রিদের দফতর বণ্টন

দেশের নতুন গঠিত মন্ত্রিসভা সদস্যদের দফতর বণ্টন আজ সন্ধ্যায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে। সরকারের উচ্চপদস্থ সূত্র জানায়, প্রজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মন্ত্রীকে নির্দিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব প্রদান করা হবে, যা সরকারি কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে।
আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে সংসদে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম চলাকালীন নতুন মন্ত্রীরা আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। শপথের মাধ্যমে তারা সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রতি আনুগত্য ও জনগণের সেবা করার অঙ্গীকার করেছেন। সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন মন্ত্রীরা ইতিমধ্যেই তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্র জানায়, দফতর বণ্টনের প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পর প্রতিটি মন্ত্রীর দায়িত্ব নির্দিষ্ট হবে। নতুন মন্ত্রীরা শীঘ্রই তাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম, নীতিমালা বাস্তবায়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড তদারকি শুরু করবেন।
সংসদীয় পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, প্রজ্ঞাপন ও সংসদে কার্যক্রমের সমন্বয় দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করবে। দফতর বণ্টন ও শপথ গ্রহণ একসঙ্গে হওয়ার কারণে নতুন মন্ত্রীরা দ্রুত তাদের দায়িত্ব পালন শুরু করতে সক্ষম হবেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিটি মন্ত্রকের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা নতুন মন্ত্রীদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করবেন।
এছাড়া রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আশা করছেন, দফতর বণ্টন ও সংসদীয় কার্যক্রমের এই সমন্বিত ধাপ নতুন মন্ত্রিসভাকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এবং সরকারি নীতিমালা দ্রুত কার্যকর করার ক্ষেত্রে শক্তি যোগাবে। আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা তাদের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।