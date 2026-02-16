লক্ষ্মীপুরে সরকারি সার পাচার : জরিমানা

লক্ষ্মীপুরে মজু চৌধুরী ফেরিঘাট এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে (বিএডিসি) সার পাচারকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার ভূমি কমিশনার (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) অভি দাস মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দেলোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে একটি চক্র ভোলা-বরিশাল লক্ষ্মীপুর নৌ-রুট ‘মজু চৌধুরী ফেরিঘাট’ দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) কৃষি সার পাচার করে যাচ্ছে।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রশাসন সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে অভিযান পরিচালনা করে সত্যতা পায়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজনের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং সতর্ক করেন।
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার (ভূমি) কমিশনার অভি দাস গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা খবর পেয়েছি। মজু চৌধুরী ফেরিঘাট এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে সার পাচার হচ্ছে। আমরা প্রাথমিকভাবে সত্যতা পেয়েছি। আমরা সার ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৬ অনুসারে আমরা ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছি। ভবিষ্যতে যেন সার পাচার না হয়। আমরা সংশ্লিষ্ট কৃষি অধিদফতরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছি।