প্রধান উপদেষ্টার শেষ কর্মদিবস

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর দায়িত্বের শেষ কর্মদিবসে কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বিদায়ী বক্তব্য দিয়েছেন।
সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তিনি সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানান এবং দায়িত্ব পালনের সময়ে তাদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
ভাষণ শেষে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। এ সময় কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
দায়িত্বের শেষ দিনে সহকর্মীদের সঙ্গে স্মৃতিচারণ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ করেন তিনি।
বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
আরও দেখুন