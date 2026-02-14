‘৩১ দফা ও জুলাই সনদে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করব’

রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা ও জুলাই সনদে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবেন বলে জানিয়েছেন তারেক রহমান।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচন পরবর্তী প্রেস ব্রিফিংয়ে এই কথা বলেন তিনি।
এসময় তারেক রহমান বলেন, রাষ্ট্র মেরামাতের ৩১ দফার রূপরেখা প্রণনয়ন করেছিল বিএনপি। একইসঙ্গে কিছু বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে জুলাই সনদের স্বাক্ষর করেছে। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিষয়গুলো দেশের স্বার্থে বাস্তবায়ন করবো ইনশাআল্লাহ।
নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় লাভ উপলক্ষে বলেন, এ বিজয় বাংলাদেশের, এ বিজয় গণতন্ত্রকামী জনগণের। আজ থেকে আমরা স্বাধীন।
তিনি আরও বলেন, ‘আর কোনো অপশক্তি যেন দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে না পারে সেজন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবো ও থাকতে হবে। এই নির্বাচন জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদসহ অংশগ্রহণ করা দলগুলোকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দেশ গঠনে আপনাদের চিন্তা-ভাবনা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পথ ও মত ভিন্ন থাকতে পারে কিন্তু জাতীয় স্বার্থে আমরা সবাই এক।
সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারেক রহমান।
এছাড়া, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।
এর আগে মির্জা ফখরুল বলেন, উদারপন্থী গণতন্ত্রের জয় হয়েছে এই নির্বাচনের। তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান। নতুন বাংলাদেশের সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে শান্তি, গণতন্ত্রের ও ভালোবাসার বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান তিনি।