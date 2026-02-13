    •  প্রচ্ছদ
    রাজনীতি   | |   লক্ষ্মীপুর

    এখন বড় দায়িত্ব ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা: এ্যানি

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৬ ২:৪৬ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের বিএনপির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির যুগ্ম-মহাসিচব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ‘এখন বিএনপির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো– জনগণের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।’

    শুক্রবার সকালে লক্ষ্মীপুর শহরের নিজ বাসভবনের সামনে নেতাকর্মীদের সঙ্গে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

    শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘অতীতে যেভাবে সবার পাশে ছিলাম। সবার পাশে আছি,সবার পাশে থেকে কাজ করব। পাশাপাশি সকলের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা রেখে কাজ করব। এই বিজয় গণতন্ত্রকামী মানুষের বিজয়। এটা লক্ষ্মীপুর-৩ সদর আসনের জনগণের বিজয়। দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আগামীতে পথ চলতে চাই।’

    উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে চান উল্লেখ করে এ্যানি বলেন, ‘যে-সব কাজ হয়নি বিগত দিনে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সেই অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করতে চাই।’

    এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট হাসিবুর রহমান, লক্ষ্মীপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর ও বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আহমদ ফেরদৌস মানিক, জেলা বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, জেলা বারের সভাপতি মো. মনিরুল ইসলাম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক মো. রফিক উল্যাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সভাপতি অ্যাডভোকেট মহসিন কবির স্বপনসহ আরও অনেকেই।

    লক্ষ্মীপুর-৩ সদর আসনে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বেসরকারি ফলাফলে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬১২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী জামায়াতের ড. রেজাউল করিম পেয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৮০২ ভোট। এই আসনে গণভোটে হ্যাঁ–এর পক্ষে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫০৮ ভোট পড়েছে। না ভোট পড়েছে ৬৮ হাজার ৩৭৮টি।

