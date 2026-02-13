জাতীয় নির্বাচনঃ লক্ষ্মীপুরের ৪টি আসনেই বিএনপির বিজয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে লক্ষ্মীপুর জেলার চারটি সংসদীয় আসনেই বিএনপির প্রার্থীরা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত প্রায় ৩টার দিকে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এস এম মেহেদী হাসান ফলাফল ঘোষণা করেন।
লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ)
লক্ষ্মীপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিম বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৪৫৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের এনসিপি প্রার্থী মাহবুব আলম পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৪৩৭ ভোট।
লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদর আংশিক)
লক্ষ্মীপুর-২ আসনে টানা চতুর্থবারের মতো বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির আবুল খায়ের ভূঁইয়া। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯১৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা জামায়াতের আমির এসইউএম রুহুল আমিন ভূঁইয়া পেয়েছেন ১ লাখ ৩৪ হাজার ৪২ ভোট।
লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর)
লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭৬৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের রেজাউল করিম পেয়েছেন ১ লাখ ১৭ হাজার ৭৭৯ ভোট।
লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর)
লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে দ্বিতীয়বারের মতো বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির আশরাফ উদ্দিন নিজান। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ১৪ হাজার ২৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের এ আর হাফিজ উল্লাহ পেয়েছেন ৭০ হাজার ৭৬৫ ভোট।
ঘোষিত ফলাফলে জেলার চারটি আসনেই বিএনপির বিজয়ের মাধ্যমে দলটি লক্ষ্মীপুরে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।