    নির্বাচন   | |   নরসিংদী

    ভোটের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছেঃ ড. মঈন খান

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ ১২:৩৩ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    নরসিংদী-২ পলাশ নির্বাচনি এলাকায় ২১নং চরণগরদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ভোট দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নরসিংদী-২ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ড. আবদুল মঈন খান।

    আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) তিনি নরসিংদীর পলাশ উপজেলার চরণগরদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

    ভোটের মাধ্যমে দেশে নতুন করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ৪টি প্রহসন ও সাজানো নির্বাচনের পর দেশের মানুষ আজ যে সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট দিতে পারছে, সেটি সম্ভব হয়েছে চব্বিশের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে স্বৈরাচার পতনের মাধ্যমে।

    মঈন খান বলেন, আজকের ভোটের পর এ দেশে জনগণের ইচ্ছায় একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, যারা জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাবে।

