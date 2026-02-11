আসন্ন নির্বাচনে পাল্টে যেতে পারে শক্তির সমীকরণঃ বিএনপির চ্যালেঞ্জ, জামায়াতের উত্থান বিশ্লেষকদের আলোচনায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে ক্রমেই জোরালো হচ্ছে একটি মূল্যায়ন— আসন্ন নির্বাচনে ক্ষমতার লড়াই শুধু জয়- পরাজয়ের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং নির্ধারিত হবে কে হবে মাঠের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক শক্তি। অনেক বিশ্লেষকের মতে, জামায়াত নির্বাচনে জয়ী হোক বা না হোক, তারা একটি শক্তিশালী বিরোধী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এমনকি ক্ষমতায় অন্য কোনো দল থাকলেও রাজনৈতিক মাঠে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে জামায়াত এগিয়ে থাকতে পারে।
অন্যদিকে বিএনপির ভবিষ্যৎ অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পর্যবেক্ষকরা। তাদের মতে, দলটির সামনে এক ধরনের কাঠামোগত ও কৌশলগত সংকট তৈরি হয়েছে। প্রথমত, সাংগঠনিক শৃঙ্খলার ঘাটতি বিএনপির জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক শক্তি ও জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে কৌশল নির্ধারণ ও তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, আদর্শিক অবস্থান বা দার্শনিক ভিত্তির দিক থেকেও বিএনপি আগের দৃঢ়তা ধরে রাখতে পারেনি বলে মত বিশ্লেষকদের। দীর্ঘ সময় ধরে তাত্ত্বিক ও নীতিগত পুনর্গঠন না হওয়ায় দলটি নতুন প্রজন্মের কাছে শক্তিশালী রাজনৈতিক বয়ান উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। একই সঙ্গে ত্যাগী ও দক্ষ নেতাকর্মীদের যথাযথ মূল্যায়নের ঘাটতির কথাও আলোচনায় এসেছে।
সংগঠন কাঠামোর প্রশ্নেও দুই দলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। পর্যবেক্ষকদের মতে, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন প্রভাবশালী পরিবারের সমন্বয়ে বিস্তৃত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিপরীতে বিএনপির নেতৃত্ব কাঠামো অপেক্ষাকৃত একক কেন্দ্রিক। বহুমাত্রিক নেতৃত্ব কাঠামো রাজনৈতিক প্রতিরোধকে শক্তিশালী করে—এমন উদাহরণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও দেখা যায়।
আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দুই দলের অবস্থানের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, জামায়াত নিজস্ব আদর্শিক অবস্থানের কারণে একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি এখনও মূলত আঞ্চলিক রাজনৈতিক বলয়েই সীমাবদ্ধ রয়েছে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কৌশলগত সমালোচনার প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে, জামায়াতের দুর্বলতা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিএনপি প্রায়ই তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে, যা দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে কার্যকর নয়। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাঠামোগত দুর্বলতা মোকাবিলায় বিএনপি কাঙ্ক্ষিত প্রস্তুতি নিতে পারছে না।
তবে রাজনৈতিক অঙ্গনে সব সমীকরণই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় ভোটের ফলাফলে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, যদি সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিএনপি বড় জয় পায়, তবে তা হবে একটি অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক ঘটনা।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাই এখন মূল প্রশ্ন— কে পাবে রাষ্ট্রক্ষমতা, আর কে ধরে রাখবে রাজনৈতিক মাঠের নিয়ন্ত্রণ?