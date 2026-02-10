    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    নির্বাচন

    আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ বসে থাকবে না

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৬ ১১:২৫ অপরাহ্ণ
    • আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ বসে থাকবে না

      রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকের পর ব্রিফ করছে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান | সংগৃহীত ছবি | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    Link Copied!

    নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ বসে থাকবে না মন্তব্য করে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জনগণ তার দায়িত্ব ঠিকই পালন করবে এবং সুষ্ঠু ভোট আদায় করে ছাড়বে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীগুলোকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান তিনি।

    আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন জামায়াতের আমির।

    ডা. শফিকুর বলেন, ‘আমরা আসলে তরুণদের হাতেই বাংলাদেশ তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। পরপর চারটি নির্বাচনে মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ভোট দিতে পারেনি। আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যে এই নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। যাদের ভোট গ্রামে আছে, তারা দলে দলে অনেকটা ঈদের উচ্ছ্বাস এবং আনন্দের সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছে। সেখানে তারা ভোট দিতে চায় এবং তারা মনের মতো সরকারও দেখতে চায়।’

    ডা. শফিকুর বলেন, ‘নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত আছেন—নির্বাচন কমিশন, তারপরে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত এবং যাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত, শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁদের সবার প্রতি আমাদের অনুরোধ, এ দেশ আপনাদেরও, আপনারা ন্যায়নিষ্ঠভাবে, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করবেন। তাহলে জনগণের ভালোবাসা পাবেন, সমর্থন পাবেন এবং জনগণ এই কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে অবশ্যই আপনাদের মূল্যায়ন করবে।’

    নির্বাচনের ফলাফল আপনাদের পক্ষে যেতে পারে, আবার বিপক্ষেও যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান কী হবে—জানতে চাইলে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা বললেই এটা সুষ্ঠু হবে না। আর সুষ্ঠু হয়নি বললেও এটা ওই রকম হবে না। যখন জনগণ বলবে, এটা সুষ্ঠু হয়েছে, আমরা এটা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেব। আমরা বিজয়ী হই অথবা আমরা বিরোধী দলে বসি, এটা কোনো ম্যাটার করে না।’

    বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক আবদুল জলিল, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান, নেজামে ইসলাম পার্টির সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা আবদুল মাজেদ আতহারী, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সহসভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার হোসেন।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5827

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • নেতাদের দক্ষ সহকারীর হাতেই নির্ধারিত হতে পারে রাষ্ট্র পরিচালনার মান
  • আমিরাতে লটারিতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা পেলেন বাংলাদেশি প্রবাসী
  • জাতীয় নির্বাচনঃ বিকাশ-নগদ-রকেটে এক হাজারের বেশি লেনদেন করা যাবে না
  • ৪ জেলায় বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, কমতে পারে সপ্তাহের শেষে
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • বিএনপির প্রার্থী এম এ কাইয়ুমের আপিলের শুনানি নির্বাচনের পর
  • এবারের ভোটের দিন হোক নতুন বাংলাদেশের জন্মদিনঃ জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…