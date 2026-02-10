প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আইআরআই-এর নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউটের (আইআরআই) একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল।
আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে সাবেক কংগ্রেসম্যন ডেভিড ড্রেয়ারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এ সময় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বৃহস্পতিবার। ভোটের প্রচারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সময় পেয়েছেন।