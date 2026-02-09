“‘নির্বাচিত হলে দলীয় নয়, ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করবে জামায়াত”

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতির ভাগ্য নির্ধারণ হবে। সেদিনের নির্বাচনের জয়ী হয়ে সরকার গঠনের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। নির্বাচিত হলে দলীয় নয়, বরং জামায়াত ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করবে বলেও জানান তিনি।
রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা-১৫ আসন তথা নিজের নির্বাচনি এলাকায় প্রচারণার সময় জামায়াত আমির বলেন, ‘কোনো বাধা মানুষকে ভোট দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না। জাতি কোনো হুমকিধামকি পরোয়া করে না, সব মোকাবিলা করে এগিয়ে যাব। ১৩ তারিখ নতুন সূর্যের উদয় হোক, কাঙ্ক্ষিত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী পাবেন।’
ফ্যাসিবাদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দেশকে এগিয়ে নেয়ার বার্তা দেন ডা. শফিকুর রহমান। বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী কায়দায় আর দেশ পরিচালনা দেখতে চাই না। জাতিকে আর বিভক্ত দেখতে চাই না।’ নির্বাচনে জয়লাভ করলে ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করবেন জানিয়ে জামায়াত আমির যোগ করেন, ‘জামায়াত কোনো দলীয় সরকার গঠন করবে না। সুযোগ পেলে ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করবো।’
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি জুলাই সনদের ওপর গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে। সেই গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে জামায়াত প্রধান বলেন, ‘ সংস্কারকে হ্যাঁ বলার জন্য গণভোট। তরুণ সমাজের হাতে দেশের চাবি তুলে দিতে চাই। পরিবর্তনের পক্ষে জোয়ার শুরু হয়েছে।’