    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    সেপটিক ট্যাংক থেকে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার : আটক ৩

    Editor
    ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৬ ৩:৫৯ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে নিখোঁজের ৪৮ ঘণ্টা পর দেড় বছর বয়সী শিশু কানিজ ফাতেমার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার চরমোহনা ইউনিয়নের পশ্চিম চরমোহনা গ্রামের একটি বাথরুমের সেপটিক ট্যাংক থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

    নিহত কানিজ ফাতেমা ওই এলাকার কাঞ্চন হোসেন ও জান্নাতুল ফেরদৌস মেরীন দম্পতির মেয়ে।

    এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একই বাড়ির তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলেন— তোফায়েল আহাম্মদ (৬০), ফিরোজা বেগম (৫০) ও নিশু আক্তার (২৫)।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে নিজ বাড়িতে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ নিখোঁজ হয় কানিজ। স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। নিখোঁজের দুই দিন পর আজ রাতে প্রতিবেশী তোফায়েল আহাম্মদের বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

    শিশুটির মা জান্নাতুল ফেরদৌস মেরীনের অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাঁর সন্তানকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘নিখোঁজ হওয়ার দিন সকালে কানিজ প্রতিবেশী তোফায়েলের ঘরের ভেতরে গিয়েছিল। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। জমি নিয়ে বিরোধের কারণেই তারা আমার মেয়েকে হত্যা করে লাশ গুম করে রেখেছিল।’

    রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ‘খবর পেয়ে পুলিশ রাত ৯টার দিকে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।’

    ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন এবং তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 26

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • ৪ জেলায় বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, কমতে পারে সপ্তাহের শেষে
  • এপস্টেইন ফাইলে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের বড় বড় কর্তাদের নাম
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • “‘নির্বাচিত হলে দলীয় নয়, ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করবে জামায়াত”
  • জাতীয় নির্বাচনঃ বিকাশ-নগদ-রকেটে এক হাজারের বেশি লেনদেন করা যাবে না
  • আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানো মামলায় রাজসাক্ষী আবজালুলকে ক্ষমা করলেন ট্রাইব্যুনাল
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…