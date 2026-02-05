    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    নির্বাচন

    পোস্টাল ভোটের ফলাফল নিয়ে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান ইসির

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৬ ৪:৫৭ অপরাহ্ণ
    • ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ ec election জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংসদ নির্বাচন ভোট ইসি

      —— প্রতীকী ছবি

    Link Copied!

    আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের বিষয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোট গণনার নির্ধারিত সময়ের আগে ফলাফল জানার কোনো সুযোগ নেই।

    এক বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টাল ভোটের ফলাফল সংক্রান্ত নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, পোস্টাল ব্যালট পেপার নির্বাচনের দিন বিকেল সাড়ে ৪টার পর নিয়মিত ভোট গণনার সময় একই সাথে গণনা করা হবে।

    বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, উল্লিখিত সময়সীমার পূর্বে পোস্টাল ভোটের ফলাফল জানার কোনো আইনগত বা কারিগরি সুযোগ নেই। এ সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের আগাম তথ্য বা প্রচারণাই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। জনসাধারণকে এ ধরনের কোনো গুজব বা মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

    ইসি আরও জানায়, যারা নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে, তাদের শনাক্ত করতে সাইবার মনিটরিং টিম কাজ করছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুজব ছড়ালে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

    উল্লেখ্য, সরকারি চাকরিজীবী যারা নির্বাচনের সময় কর্মস্থলে থাকতে পারেন না বা বিদেশে অবস্থানরত ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার বিধান রয়েছে। এই ভোটগুলো মূল ভোট গণনার শেষ ধাপে যোগ করা হয়।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5782

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • এপস্টেইন ফাইলে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের বড় বড় কর্তাদের নাম
  • “সরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো দুর্নীতি থাকবে না”
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • ১২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ৫০ টাকা
  • চলতি মাসে আরও শৈত্যপ্রবাহ আসছে কি?
  • আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানো মামলায় রাজসাক্ষী আবজালুলকে ক্ষমা করলেন ট্রাইব্যুনাল
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…