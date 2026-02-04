পোস্টাল ভোট নিয়ে ‘গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি’ ইসির

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ভোটের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ‘গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি’ দিয়েছে।
বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) বিডি অ্যাপের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোটাররা তাদের পোস্টাল ব্যালট বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠাবেন। সব পোস্টাল ব্যালটে ইউনিক কিউঅআর কোড ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা রয়েছে।
ডাক বিভাগের চ্যানেল ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে পাঠালে ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তারা নেবেন না। এই সুবিধা পাচ্ছেন তিন শ্রেণির ভোটার: সরকারি চাকরিজীবী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং কয়েদি।
এ ছাড়া প্রবাসীরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। এ পর্যন্ত ১৫ লাখ ৩৩ হাজার নাগরিক পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধন করেছেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভোটের দিন, ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্যালট পৌঁছালে গণনা করা হবে, তার পরে পাঠানো ব্যালট বাতিল বলে গণ্য হবে।