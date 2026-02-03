    • প্রচ্ছদ
    জাতীয়

    সচিবালয়, যমুনাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬ ৫:৫৪ অপরাহ্ণ
    

    আগামীকাল বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সচিবালয় ও প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনাসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় সব প্রকার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে ডিএমপি।

    মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ডিএমপি কমিশনার মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

    গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা এবং প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্পিত ক্ষমতাবলে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সচিবালয় এবং প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ক্রসিং, কাকরাইল মসজিদ ক্রসিং, অফিসার্স ক্লাব ক্রসিং ও মিন্টু রোড ক্রসিং এর মধ্যবর্তী এলাকা) যে কোনো প্রকার সভা, সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হলো।

