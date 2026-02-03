    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    নির্বাচন

    বিটিভিতে ভাষণ প্রচারের সুযোগ পাচ্ছেন দলীয় প্রধানরা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬ ৪:১৮ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) ভাষণ প্রচারের জন্য দলীয় প্রধানদের সুযোগ করে দেওয়ার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

    নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ বিষয়টি জানিয়েছেন।

    তিনি বলেন, দলীয় প্রধানদের ভাষণ প্রচারের বিষয়ে বিটিভিকে আমরা চিঠি দেবো। তারা যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

    এ ক্ষেত্রে দলগুলো আবেদন করবে এবং সেই আবেদনের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রচার কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই ভাষণ প্রচার করতে হবে। এবারের নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, এনসিপিসহ ৫১টি রাজনৈতিক দল প্রার্থী দিয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

    প্রচার কার্যক্রম শেষ হবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টায়।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5770

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক শুক্রবার, যুদ্ধ এড়ানো যাবে— আশা ইরানের
  • ১২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ৫০ টাকা
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • চলতি মাসে আরও শৈত্যপ্রবাহ আসছে কি?
  • নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে ১০৫১ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ
  • সাবেক দুই আইজিপিসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…