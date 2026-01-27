নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ : ইসি সানাউল্লাহ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের একসুতো পরিমাণ বিচ্যুতিও বরদাস্ত করা হবে না। যদি কারও বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে ফেনী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, অতীতে অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের ভাবমূর্তি হারিয়েছে শুধু স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার অভাবে। বর্তমান কমিশন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি চায় না। তিনি আশ্বস্ত করেন, কমিশন বা সরকারের পক্ষ থেকে পক্ষপাতমূলক কোনো নির্দেশনা দেওয়া হবে না। তবে কেউ যদি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বশবর্তী হয়ে দায়িত্বে অবহেলা করেন, তবে কমিশন তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থানে থাকবে।
এবারের নির্বাচনকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এটি কেবল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, বরং আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের লড়াই। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে এটিই প্রথম বড় নির্বাচন এবং এবারই প্রথম কার্যকরভাবে পোস্টাল ব্যালট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই নির্বাচনকে তিনি ‘খরার পর বৃষ্টির মতো’ বলে অভিহিত করে বলেন, অতীতের তুলনায় এবার প্রার্থীদের মধ্যে আচরণবিধি মেনে চলার প্রবণতা অনেক বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের পথকে সুগম করেছে।
ফেনী জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরা হকের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন- পুলিশ সুপার মো. শফিকুল ইসলাম, ফেনী ৪ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।
এ ছাড়া সেনাবাহিনী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন থানার ওসিসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।