গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়

    পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন রাষ্ট্রপতি

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ২৭, ২০২৬ ৩:৫৬ অপরাহ্ণ
    আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন।

    মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

    তিনি জানান, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে দেশের ভেতরে ভোটগ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি চাকরিজীবী, কারাবন্দী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং প্রবাসী ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

    নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, এসব শ্রেণির ভোটারদের মধ্যে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন।

    নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করতে পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5722

