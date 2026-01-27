পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিলেন সাড়ে ৪ লাখ প্রবাসী

গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ পর্যন্ত সাড়ে চার লাখের বেশি প্রবাসী ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ‘ওসিভি-এসডিআই’ প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোট ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ব্যালট গ্রহণ করেছেন ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯২০ জন প্রবাসী ভোটার।
ভোটদান সম্পন্ন করেছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮ জন ভোটার। এর মধ্যে দেশে পৌঁছেছে ২১ হাজার ৫০৮ জন ভোটারের ব্যালট। এছাড়া বিভিন্ন দেশের পোস্ট অফিস বা ডাক বাক্সে জমা রয়েছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৩২২ জন ভোটারের পোস্টাল ব্যালট।
নির্বাচন কমিশন জানায়, দেশে ও দেশের বাইরে মিলিয়ে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিলেন। এর মধ্যে অর্ধেক ভোটার দেশে অবস্থানরত ভোটগ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কয়েদি, আর বাকি অর্ধেক প্রবাসী ভোটার।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন বিকেল সাড়ে ৪টার মধ্যে পোস্টাল ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে পৌঁছানো ব্যালট গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।