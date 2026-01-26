গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়

    নির্বাচন উপলক্ষে টানা ছুটি, প্রজ্ঞাপন জারি

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ২৬, ২০২৬ ৬:৩৬ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

    এই বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

    প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, নির্বাচন ও গণভোটে ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং ভোটগ্রহণ সহজ করতে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি (বুধ ও বৃহস্পতিবার) নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছুটি দেশের সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস-প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

    এছাড়া শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) আলাদা করে বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-কর্মচারীরা নির্বাচন উপলক্ষে শুক্র ও শনিবার বাদে টানা তিন দিন ছুটি পাবেন।

    এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি ২০২৬) অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, নির্বাচনের আগের দিন ১১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছুটি থাকবে। নির্বাচনের দিন (১২ ফেব্রুয়ারি) এমনিতেই সাধারণ ছুটি থাকে। ভোটের পরের দুই দিন শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় এবার নির্বাচন ঘিরে টানা চার দিন ছুটি থাকছে।

    আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5717

