জাতীয় নির্বাচনঃ একাত্তরে যারা গুলি করেছিল, তারা ওই দলে আছেঃ মির্জা ফখরুল

মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের মানুষের ওপর যারা গুলি চালিয়েছিল এবং অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল, তারা এখন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলে অবস্থান করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়ারপুর ইউনিয়নের ভাতগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ভোটারদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ঝাঁটিভাঙা কিংবা শুকানপুকুরির সেই স্মৃতিসৌধের কথা কি ভুলে গেছেন? সেখানে যাদের নাম খোদাই করা আছে, তাদের যারা গুলি করে মেরেছিল, ওরাই কিন্তু এখন ওই দলটাতে আছে।
বিগত ১৫ বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, গত ১৫ বছর আমরা ভোট দিতে পারিনি। ভোট দেওয়ার আগেই ভোট হয়ে গেছে, কিংবা আগের রাতে ভোট হয়ে গেছে। ফলে আমরা আমাদের পছন্দমতো প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারিনি। এবার সেই সুযোগ এসেছে। আগামী ১২ তারিখে আপনারা আপনাদের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন।
হাসিনা সরকারের বিদায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগের সেই সরকার দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তাদের সেই প্রিয় ‘নৌকা’ প্রতীকও এবার নির্বাচনে নেই। এখন মূলত ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার মধ্যে আপনাদের একজনকে বেছে নিতে হবে।
দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ওদের আমরা খুব একটা চিনি না। এখানে যে দাঁড়িয়েছে, সে বাচ্চা ছেলে। এমপি হতে গেলে অভিজ্ঞ ও ওজনদার হতে হয়। তার আরও অনেক পথ চলা বাকি।
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, আমরা এক বৃত্তের দুটি ফুলের মতো। এখানে মসজিদ-মন্দির সব আছে, কেউ কারো সমস্যা করে না। কিছু লোক মাঝে মাঝে সমস্যা তৈরির চেষ্টা করে, তখন আপনারা ভয় পাবেন না। ভয় পেলেই শেষ।
তিনি আরও যোগ করেন, বিএনপি শহীদ জিয়ার দল, বেগম খালেদা জিয়ার দল। আপনাদের অধিকার রক্ষা করতে প্রয়োজনে আমরা বুকের রক্ত ঢেলে দেব। হাসিনা আপনাদের বিপদে ফেলে পালিয়েছে, কিন্তু আমরা আপনাদের পাশেই আছি।
বক্তব্যের শেষে তিনি উপস্থিত জনতাকে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই দেশটা কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়, এ দেশ সবার। আমরা আপনাদের পরীক্ষিত মানুষ, আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন।