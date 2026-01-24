দুই দশক পর চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

প্রায় দুই দশক পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন তারেক রহমান। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।
সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমিন বলেন, আজ রাত ৭টা ৩৫ মিনিটে বিমানযোগে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেবেন তারেক রহমান। সফরের দ্বিতীয় দিনে তিনি যুবনীতি (ইয়ুথ পলিসি) নিয়ে এক সংলাপে অংশ নেবেন। একই অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান রিলস মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেবেন।
মাহদী আমিন আরও বলেন, সিলেট অঞ্চলে তারেক রহমানের সাম্প্রতিক সফরে ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হওয়ায় নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন। তিনি জানান, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিনামূল্যে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ ও ‘কৃষক কার্ড’ নাগরিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। ভারতের সঙ্গে বিএনপির কোনো গোপন চুক্তির অভিযোগকে তিনি ‘অপপ্রচার’ বলেও উল্লেখ করেন।
এদিকে মঞ্চ এলাকা পরিদর্শন করে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, শনিবার রাতের মধ্যেই মঞ্চসহ সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে। নিরাপত্তা তদারকির জন্য বিএনপির নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী ‘চেয়ারপারসন সিকিউরিটি ফোর্স’ (সিএসএফ) চট্টগ্রামে পৌঁছাবে।
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজ বলেন, মঞ্চসহ পুরো এলাকায় পুলিশের তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদাপোশাকধারী পুলিশও দায়িত্ব পালন করবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
মঞ্চ তৈরির কাজ শেষ হলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে তল্লাশি চালাবেন। সমাবেশকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুই হাজার সদস্য মোতায়ন থাকবে বলে জানিয়েছে নগর পুলিশ। পোশাকধারী সদস্যদের পাশাপাশি সাদা পোশাকধারী সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন।