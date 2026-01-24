গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    রাজনীতি

    দুই দশক পর চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ২৪, ২০২৬ ৩:০৭ অপরাহ্ণ
    • দুই দশক পর চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

      নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে আজ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান

    Link Copied!

    প্রায় দুই দশক পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন তারেক রহমান। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

    সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমিন বলেন, আজ রাত ৭টা ৩৫ মিনিটে বিমানযোগে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেবেন তারেক রহমান। সফরের দ্বিতীয় দিনে তিনি যুবনীতি (ইয়ুথ পলিসি) নিয়ে এক সংলাপে অংশ নেবেন। একই অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান রিলস মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেবেন।

    মাহদী আমিন আরও বলেন, সিলেট অঞ্চলে তারেক রহমানের সাম্প্রতিক সফরে ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হওয়ায় নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন। তিনি জানান, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিনামূল্যে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ ও ‘কৃষক কার্ড’ নাগরিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। ভারতের সঙ্গে বিএনপির কোনো গোপন চুক্তির অভিযোগকে তিনি ‘অপপ্রচার’ বলেও উল্লেখ করেন।

    এদিকে মঞ্চ এলাকা পরিদর্শন করে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, শনিবার রাতের মধ্যেই মঞ্চসহ সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে। নিরাপত্তা তদারকির জন্য বিএনপির নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী ‘চেয়ারপারসন সিকিউরিটি ফোর্স’ (সিএসএফ) চট্টগ্রামে পৌঁছাবে।

    চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজ বলেন, মঞ্চসহ পুরো এলাকায় পুলিশের তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদাপোশাকধারী পুলিশও দায়িত্ব পালন করবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

    মঞ্চ তৈরির কাজ শেষ হলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে তল্লাশি চালাবেন। সমাবেশকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুই হাজার সদস্য মোতায়ন থাকবে বলে জানিয়েছে নগর পুলিশ। পোশাকধারী সদস্যদের পাশাপাশি সাদা পোশাকধারী সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5695

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • ওসমান হাদি হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়লো
  • ১-২ দিনের মধ্যে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে রেমিট্যান্স জমার নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের
  • জাতীয় নির্বাচনঃ একাত্তরে যারা গুলি করেছিল, তারা ওই দলে আছেঃ মির্জা ফখরুল
  • চলতি মাসে আরও শৈত্যপ্রবাহ আসছে কি?
  • গাজায় ছড়িয়ে পড়ছে ভয়াবহ ভাইরাস
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…