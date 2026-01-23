গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    জাতীয়

    নির্বাচনে শঙ্কা নেই, ভোটের জন্য মানুষ মুখিয়ে আছেঃ প্রেস সচিব

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ২৩, ২০২৬ ১১:০৭ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে দেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি প্রচার চালাচ্ছে এবং যেখানে তারা যাচ্ছেন, সেখানেই হাজার হাজার, এমনকি লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে।

    শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকালে মানিকগঞ্জের গড়পাড়া ইমামবাড়ি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

    তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার শাসনামলের ১৬ বছরে দেশের মানুষ একটি ভালো নির্বাচন দেখার সুযোগ পায়নি। কখনো সকালে ভোট দিতে গিয়ে দেখা গেছে ব্যালট আগেই চুরি হয়ে গেছে, আবার কখনো ভোটারদের সামনে দিয়েই ব্যালট বাক্স নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতার কারণেই দেশের মানুষ একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে ভোট দিতে মুখিয়ে আছে। নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একটি ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

    গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের বিষয়ে শফিকুল আলম বলেন, নয় মাস ধরে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় সংস্কার কমিশনের আলোচনা শেষে এই গণভোটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গণভোটের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই এই দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং এর ফলাফল হিসেবে জুলাই সনদ সামনে এসেছে। সেই সনদের পক্ষেই এখন ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়া হচ্ছে।

    তিনি বলেন, সব রাজনৈতিক দলই ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে মত দিচ্ছে, তবে নিজেদের প্রচারণা নিয়ে হয়তো তারা কিছুটা ব্যস্ত। সরকার দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে সবাই বুঝতে পারেন কেন ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়া জরুরি। ‘হ্যাঁ’ ভোটের মাধ্যমে যেন দেশে আর কোনো স্বৈরাচার ফিরে না আসে, অপশাসনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং সাধারণ মানুষের ব্যাংকের টাকা কেউ লুটপাট করতে না পারে— এটাই এর মূল উদ্দেশ্য।

    মিডিয়া সংস্কার প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, তথ্য অধিকার আইনকে আরও সহজ ও কার্যকর করা হয়েছে। কীভাবে সূচিপত্র তৈরি হবে, কীভাবে রিপোর্ট করা হবে এবং কীভাবে তথ্যের ওপর নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, এসব বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ পাস করা হয়েছে। এই সরকার ১৮ মাস ধরে দায়িত্বে রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সবকিছু করা সম্ভব নয়। যেসব বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলো নিয়েই সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। সব খাতে সংস্কার করার ইচ্ছা থাকলেও সময় স্বল্পতার কারণে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।

    মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের ভক্তদের ওপর হামলার বিষয়ে শফিকুল আলম বলেন, বাংলাদেশ শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বিচারগান ও বিচ্ছেদ গানে শিল্পীরা নানা ধরনের কথা বলেন। এ ক্ষেত্রে কিছু ইউটিউবারও আংশিকভাবে দায়ী। অনেক সময় ইউটিউবাররা পুরো বিচারগান প্রকাশ না করে কেবল মুখরোচক অংশ কেটে প্রচার করেন, যা পরে ভাইরাল হয়। এতে গানের মূল প্রেক্ষাপট বা কনটেন্ট নষ্ট হয়ে যায় এবং কিছু বিচ্ছিন্ন কথার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক বিভ্রান্তি ও কলহ সৃষ্টি হয়। সরকারের তথ্য অনুযায়ী, দেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০টি মাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও তিনি জানান।

    এ সময় উপস্থিত ছিলেন গড়পাড়া ইমামবাড়ির খাদেম ও বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি আরিফুর রহমান বাবু, শাহজাদা রহমান বাঁধন এবং তাজিনুর রহমান তাজ।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5695

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • সরকারি সিদ্ধান্তে বিশ্বকাপে যাচ্ছে না বাংলাদেশ দল
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • গাজায় ছড়িয়ে পড়ছে ভয়াবহ ভাইরাস
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • ১-২ দিনের মধ্যে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে রেমিট্যান্স জমার নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের
  • ওসমান হাদি হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়লো
  • চলতি মাসে আরও শৈত্যপ্রবাহ আসছে কি?
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…