    বিপিএল ফাইনালকে ঘিরে বিসিবির বর্ণিল আয়োজন

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ২৩, ২০২৬ ৬:৫১ পূর্বাহ্ণ
    বিপিএলের দ্বাদশ আসরের ফাইনালকে স্মরণীয় করে তুলতে বিশেষ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

    বোর্ড জানিয়েছে, শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনালের আগে ও চলাকালীন দর্শকদের জন্য থাকছে নানা আয়োজন, যাতে ম্যাচের আবহ আরও উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

    এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি ফাইনালকে ‘জাদুকরী সন্ধ্যা’ হিসেবে উল্লেখ করে জানিয়েছে, সব বয়সী ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য স্টেডিয়ামে তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ বিনোদনমূলক পরিবেশ। ফাইনাল ম্যাচের আগে বিকাল সাড়ে ৪টায় দর্শকদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হবে টুর্নামেন্টের ট্রফি। ট্রফি উন্মোচনের আগে থাকছে সঙ্গীতানুষ্ঠানসহ রঙিন আয়োজন, যাতে ফাইনালের উত্তেজনা আরও বাড়ে।

    বহুল প্রতীক্ষিত ফাইনাল ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। দুই ইনিংসের মাঝে ২০ মিনিটের বিরতি রাখা হয়েছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রাত ৯টা ২০ মিনিটের মধ্যে ম্যাচ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

    দ্বাদশ আসরের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। লিগ পর্বে রাজশাহী ছিল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে, আর চট্টগ্রাম শেষ করেছে দ্বিতীয় স্থানে। প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহীকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে চট্টগ্রাম। এরপর দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে সিলেট টাইটান্সকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে রাজশাহী।

    কাগজে-কলমে আসরের সেরা দুই দলের এই লড়াইকে ঘিরে তাই দর্শকদের মধ্যে আলাদা উত্তেজনা কাজ করছে। সেই উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলতেই বিসিবির পক্ষ থেকে ফাইনালকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে বাড়তি আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিকল্পনা।

