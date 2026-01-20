গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়

    নিকারের প্রথম সভায় এক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনসহ হচ্ছে নতুন ৪ থানা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ২০, ২০২৬ ৯:১৩ অপরাহ্ণ
    • নিকারের প্রথম সভায় এক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনসহ হচ্ছে নতুন ৪ থানা

      অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভা | ছবিঃ প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং | ১৪ জানুয়ারী ২০২৬

    Link Copied!

    অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) দেশে চারটি নতুন থানা স্থাপন ও একটি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

    আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তাঁর বাসভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত নিকারের ১১৯তম সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

    সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দেশের প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করতে চারটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। নতুন থানাগুলো হলো— গাজীপুর জেলার পূর্বাচল উত্তর; নারায়ণগঞ্জ জেলার পূর্বাচল দক্ষিণ; কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ী এবং নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানাকে ভেঙে আরও একটি নতুন থানা।

    এ ছাড়া ঠাকুরগাঁও জেলার ‘ভূল্লী’ থানার নামের বানান সংশোধনের প্রস্তাবও সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

    প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে ‘মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়’-এর নাম পরিবর্তন করে ‘নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়’ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। তবে এই মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম অপরিবর্তিত থাকবে।

    পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান দু’টি বিভাগ— ‘স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ’ এবং ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ’কে পুনরায় একত্র করে ‘স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়’ পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ‘রাজস্ব নীতি বিভাগ’ ও ‘রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ’ নামের দু’টি নতুন প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের প্রস্তাবও সভায় সায় পেয়েছে।

    পরিবেশগত বৈশ্বিক ঐতিহ্য, পর্যটন ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সাতক্ষীরা জেলাকে ‘বি’ শ্রেণি থেকে ‘এ’ শ্রেণিতে উন্নীত করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে নিকার। এর ফলে জেলাটির প্রশাসনিক গুরুত্ব ও সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

    এটি ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালে নিকারের প্রথম সভা। সভায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত ১১টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে সবগুলোই অনুমোদিত হয়। সভায় প্রধান উপদেষ্টা ছাড়াও বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা, মন্ত্রিপরিষদসচিব, মুখ্য সচিবসহ সরকারের ১৪ জন সচিব ও জ্যেষ্ঠ সচিব উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে সাংবাদিকদের এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5687

