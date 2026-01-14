রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ডাকাতদলের সংঘর্ষে নিহত ১

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের একটি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে সক্রিয় একাধিক ডাকাতদলের মধ্যে সংঘর্ষে ‘রইক্ষ্যা’ নামে পরিচিত এক শীর্ষ সন্ত্রাসী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি সালমান শাহ গ্রুপের সদস্য বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। নিহত ‘রইক্ষ্যা’র প্রকৃত নাম আব্দুর রহিম (৪০)। তিনি হ্নীলা ইউনিয়নের মোছনী গ্রামের বাসিন্দা হাবিবুর রহমানের ছেলে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ভোরে হ্নীলা ইউনিয়নের নয়াপাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বিকাশ মোড় এলাকা থেকে তার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় রোহিঙ্গা বাসিন্দারা জানান, ভোরে ফজরের নামাজের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে তারা বিকাশ মোড় এলাকায় একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের জানানো হলে এপিবিএন ও টেকনাফ মডেল থানার পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে শনাক্ত করে।
স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, নিহত রইক্ষ্যা দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্প এলাকায় সক্রিয় সালমান শাহ ডাকাত গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে পরিচিত ছিল।
ঘটনার বিষয়ে টেকনাফ মডেল থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ডাকাতদলের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
এ ঘটনায় ক্যাম্প এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।