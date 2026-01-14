গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    আবহাওয়া

    দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়ায়, সর্বোচ্চ ফেনীতে

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ১০:৫৭ পূর্বাহ্ণ
    Link Copied!

    দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ করা হয়েছে ফেনীতে।

    বুধবার (১৪ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

    আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক সই করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তেঁতুলিয়ায় সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আর ফেনীতে সর্বোচ্চ ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    এদিকে, আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

    পূর্ভাবাস দিয়ে সংস্থাটি বলছে, বিরাজমান শৈত্য প্রবাহ অব্যাহত থাকবে। পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারীসহ উত্তরের জেলাগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মৃদু শৈত্য প্রবাহ অব্যাহত থাকবে। শেষ রাত থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে।

    বৃষ্টিপাত না হলেও আগামী পাঁচ দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

