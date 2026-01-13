গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    রাজনীতি

    ‘মানুষ বিগত দিনের মতো নির্বাচন আর দেখতে চায় না’

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ১৩, ২০২৬ ৯:২৮ পূর্বাহ্ণ
    • “৫ আগস্টকেই নতুন বাংলাদেশ দিবস ঘোষণা করা উচিৎ” জামায়াতের আমির

      জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    বিগত দিনের মতো আর কোনও নির্বাচন দেশের মানুষ দেখতে চায় না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

    সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের সেলিব্রিটি হলে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

    ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জনগণ সচেতন থাকলে আগামীতে কেউ ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহসও করবে না। আমরা মনে করি, জনগণ যাকে চাইবে তাকে ভোট দেবে। কিন্তু, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এখন পর্যন্ত সেটি হয়নি। এখনও ভয়ভীতির পরিবেশ বিরাজ করছে।

    তিনি আরও বলেন, বিগত দিনের মতো কোনও বোঝাপড়ার নির্বাচন দেখতে চাই না। যেখানে দল বিজয়ী হলো কিন্তু জাতি পরাজিত হলো। এমন পরিস্থিতি যেন আর দেখতে না হয়।

    জুলাই আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে জামায়াতের আমির বলেন, ২৪-এর অভ্যুত্থানে একক কোনও মাস্টারমাইন্ড নেই। এ দেশের মুক্তিকামী সাধারণ জনতাই মূল মাস্টারমাইন্ড। সেনাবাহিনী তখন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন না করলে দেশে গৃহযুদ্ধ হতো। তাদের কারণেই ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম সফলতার মুখ দেখেছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে সশস্ত্র বাহিনীর সাহসী ভূমিকা জাতিকে পথ দেখাবে।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5655

