আসিফ নজরুলের বক্তব্য আইসিসির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়: বিসিবি

নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে ভারতের মাটিতে আসন্ন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)-কে একাধিকবার আনুষ্ঠানিক চিঠিও পাঠিয়েছে বোর্ড।
সম্প্রতি যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল নিরাপত্তা সংক্রান্ত তিনটি ঝুঁকির কথা উল্লেখ করলেও, বিসিবি স্পষ্ট করেছে—এটি আইসিসির কোনো আনুষ্ঠানিক বা চূড়ান্ত জবাব নয়।
আসিফ নজরুলের বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, যে চিঠির কথা আজ উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি মূলত বিসিবি ও আইসিসির নিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে হওয়া অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ। এই যোগাযোগ ছিল বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়নের অংশ—এটিকে বাংলাদেশের ম্যাচ ভারত থেকে সরানোর আবেদনের জবাবে আইসিসির চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হিসেবে ধরা যাবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দলের নিরাপত্তার স্বার্থে ভেন্যু সংক্রান্ত উদ্বেগ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে জানিয়েছি এবং বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে আয়োজনের অনুরোধ করেছি। তবে এ বিষয়ে এখনো আইসিসির পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বা লিখিত জবাব পাওয়া যায়নি।
বিসিবি জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তারা আইসিসির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখছে এবং সংস্থাটির আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
সব মিলিয়ে, বোর্ডের অবস্থান পরিষ্কার—নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান, কিন্তু এ বিষয়ে আইসিসির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি।