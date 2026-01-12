অভিনয় থেকে ফ্যাশনের রাজত্বে রুনা খান

নিজের ব্যক্তিত্ব, রুচি আর আত্মবিশ্বাস দিয়ে আলাদা করে নিজেকে চিনিয়েছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুনা খান। অভিনয়ের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে যিনি ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন স্টাইল আইকন ও ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে। আজ তার জন্মদিন।
৪০ এর কোঠায় থেকেও তারুণ্য ধরে রেখে নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে আলোচনায় রয়েছেন এই অভিনেত্রী।
১৯৮৩ সালের ১১ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শৈশবও কাটান টাঙ্গাইলেই।
ছোটবেলা থেকেই তিনি অভিনয়ে আকৃষ্ট হন। মঞ্চ,চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও ওয়েব সিরিজে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। টেলিভিশন নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শোবিজে কাজ শুরু, পরে বড় পর্দায়ও নিজের অবস্থান তৈরি করেন।
২০১৭ সালে ‘হালদা’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও বাচসাস পুরস্কার জিতেন, যা তার ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় সম্মান।
বর্তমানে নিয়মিত অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বেশ সক্রিয় থাকেন । নজর কাড়া ছবির জন্য ভক্তদের প্রশংসায় ভাসেন তিনি। মাঝে মাঝে ফ্যাশন অনুষ্ঠানেও অংশ নিচ্ছেন ৪৩ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী। ।